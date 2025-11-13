Stage Tapisserie d’Ameublement Granville

Stage Tapisserie d’Ameublement Granville jeudi 13 novembre 2025.

Stage Tapisserie d’Ameublement

233 Rue de la Haute Lande Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-13 14:00:00

fin : 2025-11-14 17:00:00

Date(s) :

2025-11-13

STAGE 3 demi-journées TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT

à Granville (50400) au siège de l’association Les Indiscrets

Delphine vous accompagne pas à pas pour que vous soyez fier.e de vous.

INSCRIPTIONS

Contact Delphine 06 70 26 09 14

via Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/les-indiscrets

Où 233, rue haute lande à Granville (50400)

Animation Delphine MC, tapissière d’ameublement diplômée

Matériel prévoir de venir avec votre assise

Outils prêtés sur place

Public à partir de 18 ans

Pas de pré-requis

Tarif unique 165 euros pour 3 x ½ journées

Nous joindre 06 70 26 09 14

Inscription via HelloAsso

Déroulé du stage

—————–

Pour les débutant.e.s ou les confirmé.e.s

Historique de la tapisserie d’ameublement, les différents styles, les outillages utilisés Essai de l’activité sur assise, les différents tissus, étude points par points de la restauration de l’assise

Dégarnissage du fût (dossier et assise en fonction du temps disponible) et début de restauration de l’assise en fonction du temps disponible

Pour les avancé.e.s suite de la restauration de votre assise. .

233 Rue de la Haute Lande Granville 50400 Manche Normandie +33 6 70 26 09 14 lesindiscrets@protonmail.com

English : Stage Tapisserie d’Ameublement

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage Tapisserie d’Ameublement Granville a été mis à jour le 2025-10-20 par OTGTM BIT Granville