Stage Tapisserie d’Ameublement Granville

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-13 14:00:00
fin : 2025-11-14 17:00:00
2025-11-13
STAGE 3 demi-journées TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT
à Granville (50400) au siège de l’association Les Indiscrets
Delphine vous accompagne pas à pas pour que vous soyez fier.e de vous.
INSCRIPTIONS
Contact Delphine 06 70 26 09 14
via Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/les-indiscrets
Où 233, rue haute lande à Granville (50400)
Animation Delphine MC, tapissière d’ameublement diplômée
Matériel prévoir de venir avec votre assise
Outils prêtés sur place
Public à partir de 18 ans
Pas de pré-requis
Tarif unique 165 euros pour 3 x ½ journées
Nous joindre 06 70 26 09 14
Inscription via HelloAsso
Déroulé du stage
Pour les débutant.e.s ou les confirmé.e.s
Historique de la tapisserie d’ameublement, les différents styles, les outillages utilisés Essai de l’activité sur assise, les différents tissus, étude points par points de la restauration de l’assise
Dégarnissage du fût (dossier et assise en fonction du temps disponible) et début de restauration de l’assise en fonction du temps disponible
Pour les avancé.e.s suite de la restauration de votre assise. .
233 Rue de la Haute Lande Granville 50400 Manche Normandie +33 6 70 26 09 14 lesindiscrets@protonmail.com
English : Stage Tapisserie d’Ameublement
