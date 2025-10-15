STAGE TECHNIQUE MIXTE Atelier Botzaris Paris

Stage Techniques mixtes : aquarelle, crayons de couleurs, acrylique ou collage – Une plongée dans l’univers Art Déco

Dans le cadre de l’exposition « 1925-2025. Cent ans d’Art déco » au musée des Arts Décoratifs de Paris, embarquez pour un voyage dans le temps, de l’Orient-Express au paquebot Normandie, en vous immergeant dans l’élégance et l’audace créative des années 1925. À la manière de René Prou, vous serez invité.e à créer une affiche inspirée de l’univers luxueux et avant-gardiste de l’époque.

De Cassandre à Paul Poiret, de Jean Brandt à Tamara de Lempicka, faites dialoguer l’héritage artistique des années folles avec votre sensibilité.

Au programme :

Le samedi 15 novembre 2025 : Visite du musée des Arts Décoratifs pour plonger dans le contexte historique et artistique de l’époque.

L’après-midi en atelier vous permettra de réaliser vos premiers croquis préparatoire ; d’étudier le style Art Déco : typographies, palettes de couleurs, ambiances visuelles. Des livres, albums et revues seront mis à votre disposition.

Les samedis 22 et 29 novembre 2025 : Création de votre affiche

Vous passerez à la réalisation de votre affiche au format 50 x 65 cm.

La technique est libre : crayons de couleur, aquarelle, acrylique, collage ou techniques mixtes – à vous de choisir votre médium.

Un stage pour allier histoire de l’art, créativité et expression personnelle dans l’univers fascinant de l’Art Déco.

Intervenante : Céleste Bollack

Nombre de places : 10 inscrits

Tarif : 270 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Tarif Formation professionnelle : 720 €

Dates : 15, 22 et 29 novembre 2025

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Tous niveaux

Atelier Botzaris 36, rue de Crimée 75019 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org