STAGE TECHNIQUE POOMSAE

gymnase le cosec La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

le Taekwondo Fertois a le plaisir d’organiser un stage technique avec Alain Topuzoglu, entraîneur technique adjoint Poomsae Île-de-France et 13× champion de France par équipe. Ouvert à partir de 12 ans. Programme 10h30 12h30

Préparation physique spécifique Poomsae (accessible de la ceinture blanche à la ceinture noire). 14h00 17h00

Travail technique des poomsae (à partir de 3 poomsae connus). Tarifs 8 € le matin et 12 € l’après-midi. Possibilité de participer à la journée ou à une demi-journée.Matériel à prévoir (si vous en possédez)élastiques de résistance faible à moyen (4 à 15 kg) et raquette. Repas du midi pique-nique à prévoir (restauration possible à proximité)

Places limitées inscription obligatoire. .

gymnase le cosec La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement STAGE TECHNIQUE POOMSAE La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude