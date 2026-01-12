Stage technique vocale les voyages du souffle Conservatoire Emile Goué Guéret

Stage technique vocale les voyages du souffle Conservatoire Emile Goué Guéret samedi 28 février 2026.

Conservatoire Emile Goué 1bis Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:30:00

2026-02-28 2026-03-21

Stage organisé par l’Ensemble Vocal de Guéret.
Deux journées sous la direction de Samuel Lison, professeur de chant-Chef de cœur.
Comment potentialiser son geste vocal dans le cadre d’une pratique collective.   .

Conservatoire Emile Goué 1bis Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 

