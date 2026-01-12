Stage technique vocale les voyages du souffle Conservatoire Emile Goué Guéret
Stage technique vocale les voyages du souffle
Conservatoire Emile Goué 1bis Avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:30:00
2026-02-28 2026-03-21
Stage organisé par l’Ensemble Vocal de Guéret.
Deux journées sous la direction de Samuel Lison, professeur de chant-Chef de cœur.
Comment potentialiser son geste vocal dans le cadre d’une pratique collective. .
