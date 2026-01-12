Stage technique vocale les voyages du souffle Conservatoire Emile Goué Guéret

Stage technique vocale les voyages du souffle

Conservatoire Emile Goué 1bis Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-21

Stage organisé par l’Ensemble Vocal de Guéret.

Deux journées sous la direction de Samuel Lison, professeur de chant-Chef de cœur.

Comment potentialiser son geste vocal dans le cadre d’une pratique collective. .

Conservatoire Emile Goué 1bis Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 48 48 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage technique vocale les voyages du souffle

L’événement Stage technique vocale les voyages du souffle Guéret a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Grand Guéret