STAGE TEINTURE VEGETALE Atelier Erard paris

Objectifs du stage :

Lors de ce stage, les inscrits apprendront à reconnaître les fibres textiles adaptées à la teinture végétale et à les préparer ( étape du mordançage) en fonction de leur nature. Plusieurs méthodes de teinture seront ensuite expliquées et mises en pratique : décoction des plantes pour en tirer leur pouvoir colorant et utilisation d’extraits déjà prêts. Seront aussi utilisées certaines plantes dites « grand teint », mais aussi des « déchets de cuisine » comme l’avocat ou l’oignon. Seront abordées certaines techniques de réserves comme l’itajime ou des pliages/nouages simples afin de créer des motifs géométriques sur le tissu.

Programme :

Jour 1 : Introduction

Mordançage des fibres protéiniques et cellulosiques

Décoction des « déchets » de cuisine pour en extraire leur pouvoir colorant

Jour 2 : Décoction des plantes tinctoriales de grand teint pour en retirer leur pouvoir colorant

Théorie et mise en pratique des techniques de réserves : nouages simples et itajime

Teinture des premiers tissus mordancés

Jour 3 : Fabrication de nouveaux bains de teinture à l’aide d’extraits

Teinture des tissus, et superposition de couleurs/motifs pour ceux qui veulent

Rinçage des tissus et nettoyage du matériel avant mise en commun et échanges sur les tissus réalisé lors du stage

Intervenante : Héloise Bossard

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 270 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 720 € TTC

Dates : du 12 au 14 Février 2026

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage propose une initiation à la teinture végétale, de la préparation des fibres au mordançage jusqu’à la création de motifs et de couleurs naturelles à partir de plantes et d’extraits tinctoriaux.



Tous niveaux

Du jeudi 12 février 2026 au samedi 14 février 2026

jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 17h00

payant

Public adultes.

Atelier Erard 30, rue Erard 75012 paris

https://www.paris-ateliers.org/