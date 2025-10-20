Stage teinture végétale Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage teinture végétale Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 20 octobre 2025.

À travers des expériences sensorielles, tu découvriras pas à pas l’art de la teinture végétale et tu repartiras avec tes propres créations.

Plonge dans l’univers fascinant des couleurs naturelles !

Pendant une semaine, explore comment les légumes, les plantes et les épices peuvent transformer tissus et papiers en véritables œuvres colorées.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

gratuit

-26 ans 2€60/heure

+ 26 ans selon QF

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-teinture-vegetale +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers