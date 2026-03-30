Stage tennis et initiation au padel inclus Rue des Isards Périgueux

Stage tennis et initiation au padel inclus

Rue des Isards CAP TENNIS Périgueux Dordogne

Tarif : – – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15

Du Mardi 7 avril au Mercredi 15 avril

Stages vacances

Stages encadrés par Pascal Vierge DE JEPS .

Inscription sur place au secrétariat, par téléphone au 06.81.22.05.12. ou 05.53.53.35.92 ou par mail cap.tennis@orange.fr

Prix 80€ par semaine pour les enfants membres du club et 100€ pour les enfants non membres du club ou licenciés dans un autre club. .

Rue des Isards CAP TENNIS Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 35 92 cap.tennis@orange.fr

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English : Stage tennis et initiation au padel inclus

L’événement Stage tennis et initiation au padel inclus Périgueux a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Communal de Périgueux