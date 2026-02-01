Stage tennis TC Honfleur Honfleur
Stage tennis TC Honfleur Honfleur lundi 16 février 2026.
Stage tennis
TC Honfleur Boulevard Charles V Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-16 11:30:00
fin : 2026-02-27 13:00:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-23
Des stages de tennis sont organisés au TC Honfleur !
Durée 1h30/jours du lundi au vendredi
Tarif 130€ non adhérents et 110€ adhérents TC Honfleur
Les stages ont lieu le matin de 10h/11h30 ou 11h30/13h
Possibilité également de cours individuels
Renseignements
Boisramé Sebastien 06 89 03 54 65 .
TC Honfleur Boulevard Charles V Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 89 03 54 65
