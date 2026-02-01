Stage tennis TC Honfleur Honfleur

Stage tennis

TC Honfleur Boulevard Charles V Honfleur Calvados

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 11:30:00

fin : 2026-02-27 13:00:00

2026-02-16 2026-02-23

Des stages de tennis sont organisés au TC Honfleur !

Durée 1h30/jours du lundi au vendredi

Tarif 130€ non adhérents et 110€ adhérents TC Honfleur

Les stages ont lieu le matin de 10h/11h30 ou 11h30/13h

Possibilité également de cours individuels

Boisramé Sebastien 06 89 03 54 65 .

TC Honfleur Boulevard Charles V Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 89 03 54 65

