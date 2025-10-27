Stage tennis Rue du Stade Linxe

Stage tennis Rue du Stade Linxe lundi 27 octobre 2025.

Rue du Stade Courts de tennis Linxe Landes

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-31

2025-10-27

Accueil possible dès 8h30

De 9h à 11h30 tennis physique technique étirements, apprentissage des règles du tennis, questions ouvertes sur l’histoire du tennis.

De 12h à 13h30 Repas tiré du sac.

De 14h à 16h30 Activité accrobranche, kayak, roller, multisports, mini golf

Gouter offert.

Tarif 180€ la semaine.

Informations et inscriptions au 07 83 65 28 98 ou academytennischris@gmail.com .

Rue du Stade Courts de tennis Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 65 28 98 academytennischris@gmail.com

