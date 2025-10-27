Stage tennis Rue du Stade Linxe
Stage tennis Rue du Stade Linxe lundi 27 octobre 2025.
Stage tennis
Rue du Stade Courts de tennis Linxe Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-27
Accueil possible dès 8h30
De 9h à 11h30 tennis physique technique étirements, apprentissage des règles du tennis, questions ouvertes sur l’histoire du tennis.
De 12h à 13h30 Repas tiré du sac.
De 14h à 16h30 Activité accrobranche, kayak, roller, multisports, mini golf
Gouter offert.
Tarif 180€ la semaine.
Informations et inscriptions au 07 83 65 28 98 ou academytennischris@gmail.com .
Rue du Stade Courts de tennis Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 65 28 98 academytennischris@gmail.com
English : Stage tennis
German : Stage tennis
Italiano :
Espanol : Stage tennis
L’événement Stage tennis Linxe a été mis à jour le 2025-09-17 par Côte Landes Nature Tourisme