Stage Tennis Rue Gustave Flaubert Pont-l’Évêque

Stage tennis organisés durant les vacances de février !!!
Durée 1h30/jours du lundi au vendredi
Tarif 100€ la semaine
Lieu Complexe D’Ornano (terrains extérieurs) ou gymnase de Blangy le château
Possibilité de cours individuels .
Rue Gustave Flaubert Complexe d’Ornano Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 89 03 54 65
