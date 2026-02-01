Stage Tennis Rue Gustave Flaubert Pont-l’Évêque

Stage Tennis

Rue Gustave Flaubert Complexe d’Ornano Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-27 15:30:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-23

Stage tennis organisés durant les vacances de février !!!

Durée 1h30/jours du lundi au vendredi

Tarif 100€ la semaine

Lieu Complexe D’Ornano (terrains extérieurs) ou gymnase de Blangy le château

Possibilité de cours individuels .

Rue Gustave Flaubert Complexe d’Ornano Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 89 03 54 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Tennis

L’événement Stage Tennis Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Terre d’Auge Tourisme