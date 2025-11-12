Stage Terre libre Musée départemental Arles antique Arles

Stage Terre libre

Du lundi 16 au vendredi 20 février 2026 de 14h à 16h. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

2026-02-16

À partir de la découverte des collections du musée, chaque enfant sera guidé pour copier les œuvres de son choix à sa manière.

Stage de pratique artistique autour de l’argile

Nous ferons ce travail en graffito (gravure dans l’engobe) et en modelage (argile).

Les enfants découvriront les différents états de l’argile souple, sèche, biscuitée (cuite), émaillée.

La cuisson des pièces se fera au fur et à mesure, dans un four céramique.

Prévoir de repasser au musée récupérer les dernières œuvres la semaine suivante.



Avec Nadja Bailly, artiste. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

After discovering the museum’s collections, each child will be guided to copy the works of their choice in their own way.

German :

Ausgehend von der Entdeckung der Sammlungen des Museums wird jedes Kind angeleitet, die Werke seiner Wahl auf seine Weise zu kopieren.

Italiano :

Dopo aver esplorato le collezioni del museo, ogni bambino sarà guidato a copiare le opere di sua scelta a modo suo.

Espanol :

Tras explorar las colecciones del museo, cada niño será guiado a través del proceso de copia de las obras que elija a su manera.

