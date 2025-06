STAGE THÉÂTRE 11/15 ANS Pont de Montvert Sud Mont Lozère 7 juillet 2025 07:00

Le Théâtre Clandestin propose un stage théâtre pour une semaine pendant les vacances d’été. Il s’agit là de proposer un vrai moment de jeu.

Un moment aussi pour favoriser l’épanouissement de l’enfant à la découverte de son corps, de l’espace, de sa voix… Développer sa créativité, son imagination. L’aider à apprendre à s’exprimer, à écouter et entendre les autres. Tout cela sous forme de jeu et toujours dans le plaisir.

La priorité pour nous réside dans le fait de mettre l’enfant et le groupe au centre du stage en position d’acteur et de décideur. Dans une ambiance de troupe, élaborer un spectacle de A à Z, l’histoire, l’affiche, les costumes…

À l’issue du stage une restitution sous forme de spectacle sera proposée, devant un public, avec décors, costumes et lumières, le but étant de proposer aux enfants de jouer dans des conditions quasi professionnelles.

Détails pratiques:

Le stage est ouvert aux enfants de 11 à 15 ans. Il se déroulera du 7 au 12 Juillet 2025. Présentation du travail le samedi 12 juillet à 16h

Le lieu :

LE LABO DE MASMEJEAN

48220 LE PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE

Les horaires: 10h30-16h30. Pique nique sur place

+ Une nuit de Bivouac et repas partagé avec les enfants Le vendredi soir, 11 juillet

Tarif: 75 € la semaine.

ADHÉSION 5€

Prévoir une tenue décontractée.

Inscriptions 06-70-83-73-53 ou theatreclandestin@yahoo.fr

!ATTENTION! STAGE limité à 12 places! .

English :

Théâtre Clandestin offers a one-week theater workshop open to children aged 11 to 15. Presentation of work on Saturday July 12 at 4pm.

German :

Das Théâtre Clandestin bietet einen einwöchigen Theaterworkshop an, der für Kinder von 11 bis 15 Jahren offen ist. Präsentation der Arbeit am Samstag, den 12. Juli um 16 Uhr.

Italiano :

Il Théâtre Clandestin propone un corso di teatro di una settimana aperto ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Presentazione del lavoro sabato 12 luglio alle 16.00.

Espanol :

Théâtre Clandestin propone un curso de teatro de una semana abierto a niños de 11 a 15 años. Presentación de los trabajos el sábado 12 de julio a las 16.00 h.

