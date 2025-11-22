STAGE THÉÂTRE ADOS (14-18 ANS) Lanuéjols

STAGE THÉÂTRE ADOS (14-18 ANS)

3 weekends de stage théâtre

Ados de 14 à 18 ans

Accessible aux débutant·es et confirmé·es

Tarifs 230 euros 190 euros (minima sociaux) les 3 week-ends + adhésion à la compagnie l’hiver nu 15 euros (-18 ans gratuit)

Inscriptions et renseignements (transports, prix..) par mail ou téléphone.

Animé par Théo Guilhem Guér

Viens révéler tes talents de comédien·ne ! Durant 3 weekends, nous travaillons sur Ring (variation du couple) de Léonore Confino. Ce n’est ni de la boxe ni du catch mais c’est une lutte ! Chaque scène est

un moment de vie à deux où les personnages défendent tant bien que mal l’idée qu’elle·ils se font du couple… Mais la vie est loin du conte de fée. C’est grinçant, drôle, touchant et surtout très amusant à

jouer !

22 et 23 novembre 2025

07 et 08 février 2026

Avril 2026 (dates à venir)

23 et 24 Mai 2026 (représentation à Mon p’tit doigt m’a dit

INFOS PRATIQUES

Le Viala Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 45 56 47 communication@lhivernu.com

English :

3 weekend theater workshops

Teens aged 14 to 18

Open to beginners and advanced students

Rates: 230 euros 190 euros (minimum social benefits) for 3 weekends + l?hiver nu company membership: 15 euros (-18 years free)

Registration and information (transport, prices, etc.) by e-mail or telephone.

Hosted by Théo Guilhem Guér

German :

3 Wochenenden Theaterpraktikum

Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren

Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet

Tarife: 230 Euro 190 Euro (Sozialhilfe) für die 3 Wochenenden + Mitgliedschaft in der Kompanie l’hiver nu: 15 Euro (-18 Jahre gratis)

Anmeldungen und Informationen (Transport, Preise..) per E-Mail oder Telefon.

Geleitet von Théo Guilhem Guér

Italiano :

3 corsi di teatro nel fine settimana

Adolescenti dai 14 ai 18 anni

Aperto a principianti e studenti avanzati

Prezzi: 230 euro 190 euro (minimo sociale) per 3 fine settimana + iscrizione alla compagnia l’hiver nu: 15 euro (minori di 18 anni gratis)

Iscrizioni e informazioni (trasporti, prezzi, ecc.) via e-mail o telefono.

Ospitato da Théo Guilhem Guér

Espanol :

3 cursos de teatro de fin de semana

Adolescentes de 14 a 18 años

Abierto a principiantes y avanzados

Precios: 230 euros 190 euros (mínimo asistencia social) para 3 fines de semana + afiliación a la compañía l’hiver nu: 15 euros (menores de 18 años gratis)

Inscripciones e información (transporte, precios, etc.) por correo electrónico o teléfono.

Organizado por Théo Guilhem Guér

