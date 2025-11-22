STAGE THÉÂTRE ADOS (14-18 ANS) Lanuéjols
STAGE THÉÂTRE ADOS (14-18 ANS) Lanuéjols samedi 22 novembre 2025.
STAGE THÉÂTRE ADOS (14-18 ANS)
Le Viala Lanuéjols Lozère
Tarif : 190 – 190 – 230 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 09:30:00
fin : 2026-05-24 17:30:00
Date(s) :
2025-11-22 2026-02-07 2026-05-23
3 weekends de stage théâtre
Ados de 14 à 18 ans
Accessible aux débutant·es et confirmé·es
Tarifs 230 euros 190 euros (minima sociaux) les 3 week-ends + adhésion à la compagnie l’hiver nu 15 euros (-18 ans gratuit)
Inscriptions et renseignements (transports, prix..) par mail ou téléphone.
Animé par Théo Guilhem Guér
Viens révéler tes talents de comédien·ne ! Durant 3 weekends, nous travaillons sur Ring (variation du couple) de Léonore Confino. Ce n’est ni de la boxe ni du catch mais c’est une lutte ! Chaque scène est
un moment de vie à deux où les personnages défendent tant bien que mal l’idée qu’elle·ils se font du couple… Mais la vie est loin du conte de fée. C’est grinçant, drôle, touchant et surtout très amusant à
jouer !
22 et 23 novembre 2025
07 et 08 février 2026
Avril 2026 (dates à venir)
23 et 24 Mai 2026 (représentation à Mon p’tit doigt m’a dit
)INFOS PRATIQUES
Ados de 14 à 18 ans
Accessible aux débutant·es et confirmé·es
Samedi et dimanche de 09h30 à 17h30 à la fabrique du Viala
Tarifs 230 euros 190 euros (minima sociaux) les 3 week-ends + adhésion à la compagnie l’hiver nu 15 euros (-18 ans gratuit)
Inscriptions et renseignements (transports, prix..) par mail ou téléphone.
Animé par Théo Guilhem Guéry .
Le Viala Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 45 56 47 communication@lhivernu.com
English :
3 weekend theater workshops
Teens aged 14 to 18
Open to beginners and advanced students
Rates: 230 euros 190 euros (minimum social benefits) for 3 weekends + l?hiver nu company membership: 15 euros (-18 years free)
Registration and information (transport, prices, etc.) by e-mail or telephone.
Hosted by Théo Guilhem Guér
German :
3 Wochenenden Theaterpraktikum
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren
Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet
Tarife: 230 Euro 190 Euro (Sozialhilfe) für die 3 Wochenenden + Mitgliedschaft in der Kompanie l’hiver nu: 15 Euro (-18 Jahre gratis)
Anmeldungen und Informationen (Transport, Preise..) per E-Mail oder Telefon.
Geleitet von Théo Guilhem Guér
Italiano :
3 corsi di teatro nel fine settimana
Adolescenti dai 14 ai 18 anni
Aperto a principianti e studenti avanzati
Prezzi: 230 euro 190 euro (minimo sociale) per 3 fine settimana + iscrizione alla compagnia l’hiver nu: 15 euro (minori di 18 anni gratis)
Iscrizioni e informazioni (trasporti, prezzi, ecc.) via e-mail o telefono.
Ospitato da Théo Guilhem Guér
Espanol :
3 cursos de teatro de fin de semana
Adolescentes de 14 a 18 años
Abierto a principiantes y avanzados
Precios: 230 euros 190 euros (mínimo asistencia social) para 3 fines de semana + afiliación a la compañía l’hiver nu: 15 euros (menores de 18 años gratis)
Inscripciones e información (transporte, precios, etc.) por correo electrónico o teléfono.
Organizado por Théo Guilhem Guér
L’événement STAGE THÉÂTRE ADOS (14-18 ANS) Lanuéjols a été mis à jour le 2025-11-13 par 48-OT Mont Lozere