Stage théâtre ados Beaulieu-lès-Loches
Stage théâtre ados Beaulieu-lès-Loches lundi 13 avril 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Stage théâtre ados
Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : 95 – 95 – EUR
95
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-17 18:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Il existe un lieu fou, puissant, généreux, infini et libre où chacun.e a sa place la scène de théâtre ! À l’âge où être soi-même peut-être compliqué, le théâtre t’invite à jouer, à lâcher, à oser, à juste être là, dans l’histoire qui commence.
Restitution le 17 avril à 18h. De 12 à 17 ans.
Il existe un lieu fou, puissant, généreux, infini et libre où chacun.e a sa place la scène de théâtre ! À l’âge où être soi-même peut-être compliqué, le théâtre t’invite à jouer, à lâcher, à oser, à juste être là, dans l’histoire qui commence.
Restitution le 17 avril à 18h. De 12 à 17 ans. 95 .
Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 67 45 86 22 contact.france@bodobodoproduction.com
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English :
There’s a crazy, powerful, generous, infinite and free place where everyone has their place: the theater stage! At an age when being yourself can be complicated, theater invites you to play, to let go, to dare, to just be there, in the story that’s beginning.
Restitution on April 17 at 6pm. Ages 12 to 17.
L’événement Stage théâtre ados Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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