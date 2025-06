Stage théâtre ados Vesdun Vesdun 28 juillet 2025 14:00

Cher

Stage théâtre ados Vesdun Vesdun Cher

Tarif : 60 – 60 – EUR

60

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 14:00:00

fin : 2025-08-01 17:00:00

Date(s) :

2025-07-28

Tu as entre 11 et 15 ans ? Tu as envie de t’exprimer, de t’amuser, de prendre confiance en toi et de monter sur scène ? Rejoins-nous pour une semaine de stage théâtre 100 % fun et créatif !

Attendez les vacances, mélangez des ados, piochez une comédienne, lancez des impros, distribuez des textes, choisissez un personnage, glissez vous dans sa peau, mémorisez une réplique ou deux, invitez du public et …jouez! Stage de théâtre pour les 11-15 ans avec Estelle Bezault de la compagnie Soliloque Le chant du Fond. Inscription 60€/enfant, prévoir son pique nique pour le midi. Restitution prévue le 01 août à 18h! 60 .

Vesdun 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 70 38 83 soliloque.lcdf@gmail.com

English :

Are you between 11 and 15 years old? Do you want to express yourself, have fun, build your confidence and get up on stage? Join us for a week of 100% fun and creative theater training!

German :

Bist du zwischen 11 und 15 Jahre alt? Du hast Lust, dich auszudrücken, Spaß zu haben, dein Selbstvertrauen zu stärken und auf der Bühne zu stehen? Dann mach mit bei einem einwöchigen Theaterkurs, der 100 % Spaß macht und kreativ ist!

Italiano :

Hai tra gli 11 e i 15 anni? Volete esprimere voi stessi, divertirvi, acquisire fiducia in voi stessi e salire sul palco? Allora unitevi a noi per una settimana di lezioni di teatro che sono al 100% divertenti e creative!

Espanol :

¿Tienes entre 11 y 15 años? ¿Quieres expresarte, divertirte, ganar confianza en ti mismo y subirte a un escenario? Entonces únete a nosotros en una semana de clases de teatro 100% divertidas y creativas

L’événement Stage théâtre ados Vesdun Vesdun a été mis à jour le 2025-06-20 par OT CHATEAUMEILLANT