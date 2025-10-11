Stage théâtre adulte amateur Salle Sainte-Anne Saint-Malo

Stage théâtre adulte amateur

Salle Sainte-Anne 12 Rue Sainte-Anne Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Stage Théâtre « Figures de Style » une scène, mille façons.

Découvrez comment créer des propositions originales en jouant une même scène sous différents angles dramatique, comique, absurde, etc…

Ce stage est conçu pour les adultes amateurs, débutants ou confirmés, qui souhaitent apprendre à proposer en s’appuyant sur leur propre personnalité. Chacun explorera comment une même histoire peut être jouée de multiples façons. En se posant les bonnes questions (Quelle est ma situation ? Quels sont mes objectifs ? Comment évolue mon personnage ?), vous découvrirez comment enrichir votre jeu naturel tout en développant votre créativité et votre singularité.

Ce stage sera dirigé par Julien Sardaigne, comédien professionnel. .

Salle Sainte-Anne 12 Rue Sainte-Anne Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

