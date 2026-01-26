Stage théâtre adulte La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-28
Tout public
Pratiquez le théâtre d’improvisation le temps d’un week-end en compagnie de la comédienne et metteuse en scène Christine Berg.
Ouvert à tou·tes dès 16 ans
Restitution le dimanche à 17 h.
Infos et inscriptions Léa Doquet · ldoquet@la-comete.fr · 07 83 45 30 38 .
