Stage théâtre adulte La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Stage théâtre adulte

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

Stage théâtre adulte

Pratiquez le théâtre d’improvisation le temps d’un week-end en compagnie de la comédienne et metteuse en scène Christine Berg.

Ouvert à tou·tes dès 16 ans

Restitution le dimanche à 17 h.

Infos et inscriptions Léa Doquet · ldoquet@la-comete.fr · 07 83 45 30 38 .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage théâtre adulte

L’événement Stage théâtre adulte Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne