Stage théâtre adultes Salle La Hemnota Biscarrosse
samedi 26 septembre 2026 · Salle La Hemnota · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Stage théâtre adultes
Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse Landes
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Vous pourrez apporter vos propres textes (théâtre, chanson, poésie, petit extrait…) ou puiser dans le recueil que le metteur en scène vous proposera ou simplement venir pour une première découverte, ou faire des analyses de textes, des exercices, des improvisations, ou autre.
Lors du café théâtre vous pourrez présenter votre travail devant le public si vous le souhaitez.
Le thème du premier stage est : Dire, jouer, plaire ! .
Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 28 46 33 mirella.levezlencre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage théâtre adultes
L’événement Stage théâtre adultes Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- Concert Jaaz Swing 40 Biscarrosse 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Musée de l’Hydraviation Biscarrosse 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Traditions Musée des Traditions Biscarrosse 19 septembre 2026
- 1ère convention de tatouage salle saint exupéry Biscarrosse 19 septembre 2026
- Répétitions chorale Gospel Singalong LATECOERE Ecole de musique Biscarrosse 20 septembre 2026