Informations pratiques

Biscarrosse

Stage théâtre adultes

Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse Landes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Vous pourrez apporter vos propres textes (théâtre, chanson, poésie, petit extrait…) ou puiser dans le recueil que le metteur en scène vous proposera ou simplement venir pour une première découverte, ou faire des analyses de textes, des exercices, des improvisations, ou autre.

Lors du café théâtre vous pourrez présenter votre travail devant le public si vous le souhaitez.

Le thème du premier stage est : Dire, jouer, plaire ! .

Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 28 46 33 mirella.levezlencre@gmail.com

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English : Stage théâtre adultes

L’événement Stage théâtre adultes Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grands Lacs