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Stage théâtre adultes Salle La Hemnota Biscarrosse

samedi 26 septembre 2026 · Salle La Hemnota · Biscarrosse

Stage théâtre adultes Salle La Hemnota Biscarrosse

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle La Hemnota
Adresse
Place Georges Dufau
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
40 40 40 Tarif de base - plein tarif

Biscarrosse

Stage théâtre adultes

Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse Landes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Vous pourrez apporter vos propres textes (théâtre, chanson, poésie, petit extrait…) ou puiser dans le recueil que le metteur en scène vous proposera ou simplement venir pour une première découverte, ou faire des analyses de textes, des exercices, des improvisations, ou autre.

Lors du café théâtre vous pourrez présenter votre travail devant le public si vous le souhaitez.

Le thème du premier stage est : Dire, jouer, plaire !   .

Salle La Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 28 46 33  mirella.levezlencre@gmail.com

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English : Stage théâtre adultes

L’événement Stage théâtre adultes Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Grands Lacs

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