Stage Théâtre avec la compagnie Chaloupe à Niort Niort

Stage Théâtre avec la compagnie Chaloupe à Niort

30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort Deux-Sèvres

Tarif : 69 – 69 – 182 EUR

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

2026-02-09 2026-02-16

Pendant les Vacances d’hiver, de Pâques ou d’été, La Chaloupe propose des semaines de stage pour découvrir le théâtre.

Pour les 8/14 ans

De 69€ à 182€ selon le quotient familial + 20€ d’adhésion .

30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 53 17 accueil@compagnie-chaloupe.com

