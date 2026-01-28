Stage Théâtre avec la compagnie Chaloupe à Niort Niort
Stage Théâtre avec la compagnie Chaloupe à Niort lundi 9 février 2026.
Stage Théâtre avec la compagnie Chaloupe à Niort
30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort Deux-Sèvres
Tarif : 69 – 69 – 182 EUR
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-20
2026-02-09 2026-02-16
Pendant les Vacances d’hiver, de Pâques ou d’été, La Chaloupe propose des semaines de stage pour découvrir le théâtre.
Pour les 8/14 ans
De 69€ à 182€ selon le quotient familial + 20€ d’adhésion .
30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 53 17 accueil@compagnie-chaloupe.com
