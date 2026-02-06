Stage théâtre L’Agora Billère
Stage théâtre L’Agora Billère mardi 17 février 2026.
Stage théâtre
L’Agora 31 Avenue Beziou Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 80 – 80 – 90 EUR
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-20
2026-02-17
Dans ce stage, par des jeux d’éveil sensoriels et d’observation, par l’improvisation, de l’exploration des sensations, des gestes, du détail et de la lenteur, le groupe créera un univers sensible où l’ordinaire devient extraordinaire. En fin de stage une restitution sera partagée avec les familles et amis. .
L’Agora 31 Avenue Beziou Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com
