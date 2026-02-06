Stage théâtre L’Agora Billère

Stage théâtre

L'Agora 31 Avenue Beziou Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – 90 EUR

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-20

Dans ce stage, par des jeux d’éveil sensoriels et d’observation, par l’improvisation, de l’exploration des sensations, des gestes, du détail et de la lenteur, le groupe créera un univers sensible où l’ordinaire devient extraordinaire. En fin de stage une restitution sera partagée avec les familles et amis. .

+33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com

