Stage Théâtre/Cinéma à la Maison Pour Tous Les Heures Claires Istres

Un stage cinéma pour ados, de l’écriture au montage, pour découvrir les coulisses d’un tournage à travers la réalisation d’un court-métrage d’horreur.Enfants

Pendant cinq jours, les participants s’initient aux différentes étapes de la création d’un film d’horreur écriture du scénario, jeu face caméra, tournage et montage. Encadrés par une professionnelle, ils découvrent les métiers du cinéma et expérimentent le travail d’acteur et de technicien, dans un cadre ludique et créatif. Le stage se conclut par la diffusion du court-métrage réalisé collectivement. .

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com

English :

A film workshop for teenagers, from writing to editing, exploring the behind-the-scenes of filmmaking through the creation of a horror short film.

