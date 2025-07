Stage théâtre, contes, marionnette, percus et éloquence Théâtre au Bout des Doigts Agen

Théâtre au Bout des Doigts 33 Rue du Docteur et Madame Delmas Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-15 09:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

2025-07-15

Salle Flora Tristan du Théâtre Au Bout des Doigts. un compte rendu sous forme de spectacle sera proposé le jeudi à 16h ainsi qu'un goûter partagé. Possibilité de déjeuner sur place avec un pique-nique et sous la surveillance d'un parent…

Un projet pédagogique et artistique innovant au service des envies créatrices

Théâtre, Marionnettes, Contes, Danses, Musique, Eloquence

un compte rendu sous forme de spectacle sera proposé le jeudi à 16h ainsi qu’un goûter partagé

Possibilité de déjeuner sur place avec un pique-nique et sous la surveillance d’un parent… .

English : Stage théâtre, contes, marionnette, percus et éloquence

Salle Flora Tristan at Théâtre Au Bout des Doigts. A debriefing in the form of a show will be offered on Thursday at 4pm, along with a shared snack. Picnic lunches are available under parental supervision…

German : Stage théâtre, contes, marionnette, percus et éloquence

Salle Flora Tristan du Théâtre Au Bout des Doigts. Ein Bericht in Form einer Aufführung wird am Donnerstag um 16 Uhr angeboten sowie ein gemeinsamer Snack. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort mit einem Picknick und unter Aufsicht eines Elternteils zu Mittag zu essen…

Italiano :

Salle Flora Tristan del Théâtre Au Bout des Doigts. Giovedì alle 16.00 è prevista una relazione sotto forma di spettacolo e una merenda condivisa. Il pranzo al sacco è disponibile sul posto, sotto la supervisione di un genitore…

Espanol : Stage théâtre, contes, marionnette, percus et éloquence

Salle Flora Tristan en el Théâtre Au Bout des Doigts. El jueves a las 16.00 horas se ofrecerá un reportaje en forma de representación, junto con una merienda compartida. En el mismo lugar se ofrecerá un almuerzo tipo picnic, bajo la supervisión de uno de los padres…

