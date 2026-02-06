Stage théâtre corporel La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Stage théâtre corporel

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

Avec l’atelier théâtre de l’Otonom Loubna Berenger. Passer par le corps, le regard, la respiration, le mouvement pour faire naitre les mots. Quelle transformation physique, poétique, sensorielle peut-on partager avec le spectateur pour donner à voir ce qui ne se voit pas ? Nous explorerons des textes contemporains où chacun.e sera libre de choisir sa partition. Nous nous questionnerons sur ce qui nous semble important à affirmer, à questionner, à rêver ensemble. .

With Otonom Loubna Berenger theater workshop. Using the body, the gaze, breathing and movement to bring words to life. What physical, poetic and sensory transformations can we share with the spectator to make visible what cannot be seen?

