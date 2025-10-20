Stage théâtre danse & bricolage automne Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

Stage théâtre danse & bricolage automne Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS lundi 20 octobre 2025.

Aujourd’hui, la nouvelle école de comédie musicale auditionne ses futurs élèves.

Il y aura d heureux élus et des élèves recalés, parmi eux il y a Malvina, la sorcière de la rue Mouftard, furieuse d’ avoir été écartée, elle jette un sort aux élèves de l’école et les envoient dans les années 80.

Comment nos enfants réussiront -ils à traverser le champs spatio temporel….à toi de l ‘imaginer !

Viens nous rejoindre du 23 au 27 octobre de 10h à 17h afin d’imaginer la suite de cette histoire.

Prévoir un repas et une collation pour le gouter !

Animé par Carine (danse) et Sandrine (théâtre)

Un stage pluridisciplinaire à suivre pour les enfants cet automne !

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

94.50€

(+5€ en cas de première inscription)

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-danse-et-bricolage-toussaint-0cbd5cb0-862c-48c7-872b-f90f62326780 +33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/