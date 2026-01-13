Stage théâtre danse & bricolage hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

Le centre d’animation de la Truelle sur Argent organise un stage pour devenir assistant soigneur animalier. Nous recherchons des enfants sérieux et motivés

Zahra et Octave s ‘inscrivent rapidement mais dès le premier jour du stage, les 2 enfants découvrent d’étranges dysfonctionnements…

Si tu veux connaître la suite de l’ histoire rejoins nous du 23 au 27 février au centre jean Verdier !

Prévoir un repas et une collation pour le gouter !

Animé par Carine (danse) et Sandrine (théâtre)

Un stage pluridisciplinaire à suivre pour les enfants cet automne !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

94,50 euros

+ 20 euros de fournitures (+5 euros en cas de première inscription).

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

début : 2026-02-23T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-danse-et-bricolage-toussaint +33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/



