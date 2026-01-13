Stage théâtre danse & bricolage hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS
Stage théâtre danse & bricolage hiver Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS lundi 23 février 2026.
Le centre d’animation de la Truelle sur Argent organise un stage pour devenir assistant soigneur animalier. Nous recherchons des enfants sérieux et motivés
Zahra et Octave s ‘inscrivent rapidement mais dès le premier jour du stage, les 2 enfants découvrent d’étranges dysfonctionnements…
Si tu veux connaître la suite de l’ histoire rejoins nous du 23 au 27 février au centre jean Verdier !
Prévoir un repas et une collation pour le gouter !
Animé par Carine (danse) et Sandrine (théâtre)
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h00
payant
94,50 euros
+ 20 euros de fournitures (+5 euros en cas de première inscription).
Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.
Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-danse-et-bricolage-toussaint +33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/
