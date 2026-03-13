Stage théâtre danse & bricolage printemps Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

Pour les vacances, la famille Pelletier part en croisière.

Tout le monde est ravi jusqu’au jour de l’embarquement, rien ne va se passer comme la famille l’avait imaginé… !

Animé par Carine (danse) et Sandrine (théâtre)

Un stage pluridisciplinaire à suivre pour les enfants ce printemps !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

94,50 euros

+ 20 euros de fournitures

(+5 euros en cas de première inscription).

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre +33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/



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