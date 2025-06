Stage Théâtre de la Cie d’Artiel Pertuis 7 juillet 2025 07:00

Vaucluse

Stage Théâtre de la Cie d’Artiel Du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2025.

14h30 à 16h30 enfants de 5 à 10 ans

18h à 20h Impros ados et adultes. 38, rue du théâtre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-07

Stage de théâtre par la cie d’Artiel, impros ados et adultes du 07 au 11 juillet de 18h à 20h.

Théâtre pour enfants de 5 à 10ans du 07 au 11 juillet de 14h30 à 16h30

La cie d’Artiel vous propose des ateliers théâtre pour tous enfants, ados et adultes, et pour tous les goûts .

Nouvelle formule chaque enfant va fabriquer un accessoire avec lequel il fera des impros. .

38, rue du théâtre

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 86 95 25

English :

Theater workshop by the Artiel company, impros for teens and adults from July 07 to 11, 6pm to 8pm.

Theater for children aged 5 to 10 from July 07 to 11 from 2:30 to 4:30 p.m

German :

Theaterkurs der Cie d’Artiel, Improvisationen für Jugendliche und Erwachsene vom 07. bis 11. Juli von 18h bis 20h.

Theater für Kinder von 5 bis 10 Jahren vom 07. bis 11. Juli von 14:30 bis 16:30 Uhr

Italiano :

Laboratorio teatrale della compagnia Artiel, improvvisazione per adolescenti e adulti dal 7 all’11 luglio dalle 18.00 alle 20.00.

Teatro per bambini dai 5 ai 10 anni dal 7 all’11 luglio dalle 14.30 alle 16.30

Espanol :

Taller de teatro de la compañía Artiel, improvisación para adolescentes y adultos del 07 al 11 de julio de 18h a 20h.

Teatro para niños de 5 a 10 años del 07 al 11 de julio de 14h30 a 16h30

