2025-05-31 10:00:00

2025-06-01 17:30:00

2025-05-31

Rencontre poétique à travers des jeux théâtraux, » je suis » mais « ensemble » ! Avec Daniela Marzolo.

Dans le cadre de « voisinons a ponthaurilhion sous saint marsat ! »

Durant ce temps d’atelier, le collectage de vos histoires de de voisinage sera mis en jeu, pour nourrir la création du spectacle « Acôté ». C’est un stage pour explorer collectivement notre relation à l’espace et à d’autre; une démarche assez simple et dynamique, pour intensifier notre intuition et notre sensibilité.

Il est réservé en priorité aux voisines et voisins de la Boutique, habitant à Pontarion et dans les communes proches.

Prix libre. Limité à 10 personnes. Maintien à partir de 6.

Sur inscription avant le 23 mai. .

Salle polyvalente

Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 boutiquedesidees.coordination@gmail.com

