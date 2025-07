Stage théâtre découverte 9-12 ans Mon p’tit truc en plus Le Hang’Art – Association La Plomberie du Canal Rennes

Stage théâtre découverte 9-12 ans Mon p’tit truc en plus Le Hang’Art – Association La Plomberie du Canal Rennes 15 – 18 juillet Tarif 80 € + 10€ de cotisation

Stage à destination des 9-12 ans. Viens t’amuser et mettre en valeur ton «p’tit truc en plus» ce qui fait de toi un enfant atypique grâce au théâtre. 4 journées de 3h (Pique-nique en fin de séance).

_Stage encadré par Aude Frogeais (Aesh de métier et intervenante théâtre)_

Viens découvrir ou redécouvrir le théâtre par des exercices, des jeux, de l’improvisation et mettre en valeur ton « p’tit truc en plus » qui fait de toi un enfant atypique.

**4 journées de 3h** (Pique-nique en fin de séance)

Ce sera l’occasion de développer ton imagination, d’inventer des histoires, de t’amuser à devenir des personnages, de jouer avec d’autres tout en passant de bons moments de partage.

https://la-plomberie-du-canal.assoconnect.com/collect/description/583746-o-stage-decouverte-theatre-mon-petit-truc-en-plus-9-12-ans-du-15-au-18-juillet contact@laplomberieducanal.com 0777992752

Le Hang’Art – Association La Plomberie du Canal 44 Canal Saint Martin Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine