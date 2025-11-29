Stage Théâtre des Indignées contre le Patriarcat Maison de quartier Tourtel Vandœuvre-lès-Nancy

Stage Théâtre des Indignées contre le Patriarcat

Maison de quartier Tourtel 50 rue Emile Zola Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

50

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Créé par le Brésilien Augusto Boal à partir des années 70, le théâtre de l’opprimé a pour ambition de visibiliser les oppressions et de s’entraîner à résister.

A travers le partage de témoignages, la mise en scène de récits de vie et la mobilisation du corps, il est un réel outil pour imaginer collectivement des pistes d’action, de lutte, de défense et donc pour renforcer notre pouvoir d’agir.

Le MAN co-organise avec Emilie Boulangé un weekend de découverte du théâtre de l’opprimé sur le thème indignées contre le patriarcat .

Les situations d’oppression vécues en tant que femmes sont nombreuses et le plus souvent intimes, communes, donc politiques charge mentale, harcèlement dans l’espace public ou professionnel, violence conjugales, médicales, etc. Afin d’exclure tout mécanisme d’influence de genre et de libérer au mieux l’expression, ce stage est en non mixité choisie à destination de femmes.

La volonté étant de croiser les problématiques rencontrées en tant que femmes sur lesquelles elles ont envie d’agir.

Au programme exercices d’interconnaissance et de cohésion de groupe, exercices théâtraux, théâtre d’image, théâtre forum, etc.

Aucun pré requis théâtral n’est demandé et ce stage n’a pas pour objectif de développer le jeu d’actrice.

Informations pratiques

– 12 places disponibles

– Café et thé à disposition sur place

– Pauses goûter et déjeuner tirées du sac

– Prix libre et conscient vous donnez ce que vous voulez et pouvez ! (Tarifs conseillés petits revenus 50€ < moyens revenus 70€ < gros revenus 100€) Ce stage est animé par Emilie Boulangé, animatrice et formatrice socio-culturelle d’éducation populaire politique, artiste comédienne et marionnettiste. Renseignements et inscription avant le 21 novembre par mail ou par téléphone.Adultes 50 . Maison de quartier Tourtel 50 rue Emile Zola Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 50 57 03 50 eboulang88@gmail.com English :

Created by Brazilian playwright Augusto Boal in the 1970s, Theatre of the Oppressed aims to make oppression visible and to train people to resist it.

Through the sharing of personal accounts, the staging of life stories and the mobilization of the body, it is a real tool for collectively imagining paths of action, struggle and defense, and thus for reinforcing our power to act.

With Emilie Boulangé, MAN is co-organizing a weekend of discovery of theater of the oppressed on the theme of indignées contre le patriarcat ( outraged against patriarchy ).

The situations of oppression experienced as women are numerous and most often intimate, common and therefore political: mental burden, harassment in the public or professional space, domestic or medical violence, etc. In order to exclude any mechanism of gender influence, and to free expression as much as possible, this workshop is a single-sex event for women only.

The aim is to cross-reference the issues encountered by women with those on which they wish to take action.

On the program: exercises in intercognition and group cohesion, theatrical exercises, image theater, forum theater, etc.

No theatrical pre-requisites are required, and this workshop is not intended to develop acting skills.

Practical information

– 12 places available

– Coffee and tea available on site

– Packed lunch and snack breaks

– Free and conscious pricing: you give what you can and what you want! (Recommended prices: low income: 50? < medium income: 70? < high income: 100?) This workshop is led by Emilie Boulangé, a socio-cultural educator and trainer in political popular education, as well as an actor and puppeteer. Information and registration before November 21 by e-mail or telephone. German :

Das Theater der Unterdrückten wurde in den 1970er Jahren von dem Brasilianer Augusto Boal ins Leben gerufen und zielt darauf ab, Unterdrückung sichtbar zu machen und Widerstand zu üben.

Durch das Teilen von Zeugenaussagen, die Inszenierung von Lebensgeschichten und die Mobilisierung des Körpers ist das Theater der Unterdrückten ein echtes Werkzeug, um gemeinsam Handlungsmöglichkeiten, Kampfmöglichkeiten und Verteidigungsmöglichkeiten zu erarbeiten und so unsere Handlungsfähigkeit zu stärken.

MAN organisiert gemeinsam mit Emilie Boulangé ein Wochenende zur Entdeckung des Theaters der Unterdrückten zum Thema indignées contre le patriarcat (Empört euch gegen das Patriarchat).

Die Unterdrückungssituationen, die wir als Frauen erleben, sind zahlreich und meist intim, allgemein und somit politisch: psychische Belastung, Belästigung im öffentlichen oder beruflichen Raum, Gewalt in der Ehe, medizinische Gewalt, etc. Um jegliche geschlechtsspezifischen Einflussmechanismen auszuschließen und den Ausdruck so weit wie möglich zu befreien, ist dieser Workshop geschlechtsneutral und richtet sich an Frauen.

Das Ziel ist es, die Probleme, denen die Frauen begegnen, mit denen sie sich auseinandersetzen wollen, zu kreuzen.

Auf dem Programm stehen Übungen zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Gruppenzusammenhalt, Theaterübungen, Bildtheater, Forumtheater usw.

Es werden keine Theaterkenntnisse vorausgesetzt und der Kurs zielt nicht auf die Entwicklung von Schauspielfähigkeiten ab.

Praktische Informationen

– 12 Plätze verfügbar

– Kaffee und Tee stehen vor Ort zur Verfügung

– Pausen und Mittagessen aus der Tasche

– Freier und bewusster Preis: Sie geben, was Sie wollen und können! (Empfohlene Tarife: kleines Einkommen: 50? < mittleres Einkommen: 70? < großes Einkommen: 100?) Dieser Workshop wird von Emilie Boulangé geleitet, einer soziokulturellen Animatorin und Ausbilderin für politische Volksbildung, Schauspielerin und Puppenspielerin. Informationen und Anmeldung bis zum 21. November per E-Mail oder telefonisch. Italiano :

Creato dal drammaturgo brasiliano Augusto Boal negli anni Settanta, il Teatro dell’oppresso mira a rendere visibile l’oppressione e a formare le persone a resistervi.

Attraverso la condivisione di testimonianze personali, la messa in scena di storie di vita e la mobilitazione del corpo, il teatro dell’oppresso è un vero e proprio strumento per immaginare percorsi collettivi di azione, lotta e difesa, e quindi per rafforzare il nostro potere di agire.

Il MAN sta organizzando con Emilie Boulangé un weekend di scoperta del teatro dell’oppresso sul tema indignées contre le patriarcat ( indignati contro il patriarcato ).

Le situazioni di oppressione vissute dalle donne sono molteplici e la maggior parte di esse sono intime, comuni e quindi politiche: pesi mentali, molestie nello spazio pubblico o professionale, violenza domestica, violenza medica, ecc. Al fine di escludere qualsiasi meccanismo di influenza di genere e di liberare il più possibile l’espressione, questo è un corso monosessuale per donne.

L’obiettivo è quello di riunire le questioni che le donne affrontano e che vogliono affrontare.

Il programma prevede esercizi di conoscenza reciproca e di costruzione della coesione di gruppo, esercizi teatrali, teatro d’immagine, teatro forum e altro ancora.

Non sono richiesti prerequisiti teatrali e questo corso non è pensato per sviluppare le capacità di recitazione.

Informazioni pratiche

– 12 posti disponibili

– Caffè e tè disponibili in loco

– Pausa merenda e pranzo al sacco

– Prezzi liberi e consapevoli: dai quello che vuoi e puoi! (Prezzi consigliati: basso reddito: € 50 < medio reddito: € 70 < alto reddito: € 100) Questo laboratorio è tenuto da Emilie Boulangé, educatrice socioculturale e formatrice in educazione politica popolare, nonché attrice e burattinaia. Informazioni e iscrizioni entro il 21 novembre via e-mail o telefono. Espanol :

Creado por el dramaturgo brasileño Augusto Boal en los años setenta, el Teatro del Oprimido pretende hacer visible la opresión y capacitar a las personas para resistirla.

Mediante el intercambio de relatos personales, la escenificación de historias de vida y la movilización del cuerpo, el teatro del oprimido es una verdadera herramienta para imaginar vías colectivas de acción, lucha y defensa, y reforzar así nuestro poder de acción.

MAN coorganiza con Emilie Boulangé un fin de semana de descubrimiento del teatro del oprimido sobre el tema indignados contra el patriarcado .

Son muchas las situaciones de opresión que viven las mujeres, la mayoría de ellas íntimas, cotidianas y, por tanto, políticas: cargas mentales, acoso en el espacio público o profesional, violencia doméstica o médica, etcétera. Con el fin de excluir cualquier mecanismo de influencia de género y de liberar al máximo la expresión, se trata de un curso unipersonal para mujeres.

El objetivo es poner en común los problemas a los que se enfrentan las mujeres y que quieren abordar.

El programa incluye ejercicios para conocerse y crear cohesión de grupo, ejercicios teatrales, teatro de imágenes, teatro foro y mucho más.

No se requieren requisitos teatrales previos, y este curso no está diseñado para desarrollar habilidades interpretativas.

Información práctica

– 12 plazas disponibles

– Café y té in situ

– Refrigerios y almuerzo para llevar

– Precios libres y conscientes: ¡da lo que quieras y puedas! (Precios recomendados: renta baja: 50 euros < renta media: 70 euros < renta alta: 100 euros) Este taller está dirigido por Emilie Boulangé, educadora sociocultural y formadora en educación popular política, además de actriz y titiritera. Información e inscripciones antes del 21 de noviembre por correo electrónico o teléfono. L'événement Stage Théâtre des Indignées contre le Patriarcat Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-11-14 par DESTINATION NANCY