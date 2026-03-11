Stage théâtre d’impro Salle communale Orion
Stage théâtre d’impro Salle communale Orion samedi 18 avril 2026.
Stage théâtre d’impro
Salle communale 11 Route Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques
Toi aussi tu aimerais faire du théâtre, mais tu as la flemme d’apprendre le texte. Alors rejoins nous, l’impro est faite pour toi!
Dans une ambiance bienveillante, de partage, et de mise en valeur de l’autre, Christophe, coach d’improvisation, dans la troupe des OVNI d’Orthez, vous convie à une journée d’initiation au théâtre d’improvisation.
Avec Christophe Fabre. .
Salle communale 11 Route Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com
