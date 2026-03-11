Stage théâtre d’impro Salle communale Orion

Stage théâtre d’impro

Salle communale 11 Route Lasbordes Orion Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Toi aussi tu aimerais faire du théâtre, mais tu as la flemme d’apprendre le texte. Alors rejoins nous, l’impro est faite pour toi!

Dans une ambiance bienveillante, de partage, et de mise en valeur de l’autre, Christophe, coach d’improvisation, dans la troupe des OVNI d’Orthez, vous convie à une journée d’initiation au théâtre d’improvisation.

Avec Christophe Fabre. .

Salle communale 11 Route Lasbordes Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage théâtre d’impro

L’événement Stage théâtre d’impro Orion a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Béarn des Gaves