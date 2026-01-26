Stage théâtre d’ombre La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Stage théâtre d’ombre

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Tout public

Stage théâtre d’ombre

Nous accueillons vos enfants pendant les vacances scolaires !

Plongez dans le monde fabuleux de Gulliver et rencontrez géants, liliputiens, îles flottantes, chevaux savants…

Aux côtés de l’artiste José Mendès, les enfants créeront des silhouettes d’ombre et monteront un spectacle autour de cette thématique.

– 7/9 ANS I DE 9H À 12H • 10/12 ANS I DE 14H À 17H

– Restitution commune vendredi 17 avril à 18h

Inscription sur notre billetterie en ligne, par mail ldoquet@la-comete.fr ou par téléphone 07 83 45 30 38 .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est ldoquet@la-comete.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage théâtre d’ombre

L’événement Stage théâtre d’ombre Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne