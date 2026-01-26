Stage théâtre d’ombre La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Stage théâtre d’ombre
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : 2026-04-13 09:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
2026-04-13
Tout public
Nous accueillons vos enfants pendant les vacances scolaires !
Plongez dans le monde fabuleux de Gulliver et rencontrez géants, liliputiens, îles flottantes, chevaux savants…
Aux côtés de l’artiste José Mendès, les enfants créeront des silhouettes d’ombre et monteront un spectacle autour de cette thématique.
– 7/9 ANS I DE 9H À 12H • 10/12 ANS I DE 14H À 17H
– Restitution commune vendredi 17 avril à 18h
Inscription sur notre billetterie en ligne, par mail ldoquet@la-comete.fr ou par téléphone 07 83 45 30 38 .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est ldoquet@la-comete.fr
