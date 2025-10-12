Stage Théâtre d’ombres Monstres et Cie 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Stage Théâtre d’ombres Monstres et Cie 7/14 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Programme du stage

Expérimentation de l’ombre avec différentes sources lumineuses.

Création d’un petit spectacle à partir d’improvisations sur le thème Monstres et Cie .

Création/découpe des personnages (à la fin de la journée, chacun·e repart avec ses créations).

Répétition. Présentation devant les familles en fin d’après-midi. .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com

