Stage Théâtre d’ombres Monstres et Cie 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Stage Théâtre d’ombres Monstres et Cie 7/14 ans
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 40 – 40 – 45 EUR
Programme du stage
Expérimentation de l’ombre avec différentes sources lumineuses.
Création d’un petit spectacle à partir d’improvisations sur le thème Monstres et Cie .
Création/découpe des personnages (à la fin de la journée, chacun·e repart avec ses créations).
Répétition. Présentation devant les familles en fin d’après-midi. .
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com
