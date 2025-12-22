Stage Théâtre Ecrire et Jouer 6-10 ans 11-14 ans Ados-adultes dès 15 ans, Rue de la Mairie Mauges-sur-Loire

Stage Théâtre Ecrire et Jouer 6-10 ans 11-14 ans Ados-adultes dès 15 ans

Une semaine de vacances pour s’exprimer, s’amuser et monter sur scène, quel que soit son âge ou son expérience avec un stage de théâtre à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes..

Plongez dans l’univers du théâtre et laissez libre cours à votre créativité !

Pendant les vacances scolaires, du 23 au 27 février 2026, vous avez l’occasion de vous immerger dans un stage Théâtre conçu pour tous les âges et tous les niveaux. Entre jeux d’improvisation, expression corporelle, techniques de scène et création collective, chaque participant pourra développer sa confiance, son imagination et son sens du spectacle dans une ambiance conviviale et pleine de rires.

Point d’orgue de la semaine, les spectacles de fin de stages auront lieu le samedi 28 février 2026, de 16h à 18h30, à la salle Bélisa de Beausse. Un moment convivial et festif, ouvert au public, pour découvrir le travail accompli et applaudir l’énergie créative des stagiaires. .

English :

A week?s vacation to express yourself, have fun and get on stage, whatever your age or experience, with a theater workshop in Mauges-sur-Loire between Angers and Nantes…

