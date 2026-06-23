Stage Théâtre en Occitanie – Lot 46 Église désacralisée de Rassiels respoux-Rassiels
Stage Théâtre en Occitanie – Lot 46 Église désacralisée de Rassiels respoux-Rassiels lundi 10 août 2026.
Le Théâtre École Comédie & Caractères
Propose un stage Théâtre cet été en Occitanie, dans le Lot (46)
« Le comédien face à son personnage ! »
Animé par Serge Krakowski
« Jouer, c’est faire semblant de faire semblant. »
Marivaux (les acteurs de bonne foi)
Public : Comédiennes et comédiens ayant déjà une expérience de la scène.
Programme :
Le parcours d’un rôle et la construction du personnage.
Être le personnage ou jouer le personnage ?
Travail de scènes sur le théâtre classique et contemporain.
La technique au service du jeu. (Corps, Diction, Phrasé, Respiration).
Préconisation :
Venir avec un texte théâtral déjà travaillé.
Lire Andromaque de Jean Racine et choisir son personnage.
Serge Krakowski
Formé à l’école de la rue Blanche puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, il mène une carrière d’acteur et de metteur en scène. Il travaille aux côtés de Michel Bouquet, Pierre Debauche, Antoine
Vitez, Robin Renucci, Jean-Pierre Miquel, Claude Rich, Claude Brasseur.
Il est auteur de plusieurs pièces de théâtre.
Il dirige aujourd’hui le théâtre-école « Comédie & Caractères ».
En savoir plus :
Dates : 10 – 11 – 12 Août 2026
Horaires : 10h à 17h
Tarif : 60 € pour les 3 jours
Lieu : Église désacralisée de Rassiels –
Route de Rassiels – 46090 Trespoux-Rassiels
Inscriptions-Renseignements
06.60.48.18.46
comedie.et.caracteres@gmail.com