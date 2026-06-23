Stage Théâtre en Occitanie – Lot 46 Église désacralisée de Rassiels respoux-Rassiels

Le Théâtre École Comédie & Caractères

Propose un stage Théâtre cet été en Occitanie, dans le Lot (46)

« Le comédien face à son personnage ! »

Animé par Serge Krakowski

« Jouer, c’est faire semblant de faire semblant. »

Marivaux (les acteurs de bonne foi)

Public : Comédiennes et comédiens ayant déjà une expérience de la scène.

Programme :

Le parcours d’un rôle et la construction du personnage.

Être le personnage ou jouer le personnage ?

Travail de scènes sur le théâtre classique et contemporain.

La technique au service du jeu. (Corps, Diction, Phrasé, Respiration).

Préconisation :

Venir avec un texte théâtral déjà travaillé.

Lire Andromaque de Jean Racine et choisir son personnage.

Serge Krakowski

Formé à l’école de la rue Blanche puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, il mène une carrière d’acteur et de metteur en scène. Il travaille aux côtés de Michel Bouquet, Pierre Debauche, Antoine

Vitez, Robin Renucci, Jean-Pierre Miquel, Claude Rich, Claude Brasseur.

Il est auteur de plusieurs pièces de théâtre.

Il dirige aujourd’hui le théâtre-école « Comédie & Caractères ».

En savoir plus :

Dates : 10 – 11 – 12 Août 2026

Horaires : 10h à 17h

Tarif : 60 € pour les 3 jours

Lieu : Église désacralisée de Rassiels –

Route de Rassiels – 46090 Trespoux-Rassiels



Inscriptions-Renseignements

06.60.48.18.46

comedie.et.caracteres@gmail.com