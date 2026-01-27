Stage théâtre enfant Du Je au Nous . création de personnages et travail sur le choeur Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère

Stage théâtre enfant Du Je au Nous . création de personnages et travail sur le choeur

Théâtre de la Courte Echelle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 75 – 75 – EUR

65€+10€ d’adhésion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16

L’équilibre entre la construction du Personnage (individu) et la force de la notion de Choeur (collectif).



Ce stage explore la double nature essentielle du comédien l’affirmation individuelle et l’intégration collective.

.

Théâtre de la Courte Echelle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 20 76 infos@courte-echelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The balance between the construction of the Character (individual) and the strength of the notion of Chorus (collective).



This workshop explores the essential dual nature of the actor: individual affirmation and collective integration.

L’événement Stage théâtre enfant Du Je au Nous . création de personnages et travail sur le choeur Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-27 par Valence Romans Tourisme