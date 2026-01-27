Stage théâtre enfant Du Je au Nous . création de personnages et travail sur le choeur Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère
Stage théâtre enfant Du Je au Nous . création de personnages et travail sur le choeur Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère lundi 16 février 2026.
Stage théâtre enfant Du Je au Nous . création de personnages et travail sur le choeur
Théâtre de la Courte Echelle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 75 – 75 – EUR
65€+10€ d’adhésion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
Date(s) :
2026-02-16
L’équilibre entre la construction du Personnage (individu) et la force de la notion de Choeur (collectif).
Ce stage explore la double nature essentielle du comédien l’affirmation individuelle et l’intégration collective.
.
Théâtre de la Courte Echelle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 20 76 infos@courte-echelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The balance between the construction of the Character (individual) and the strength of the notion of Chorus (collective).
This workshop explores the essential dual nature of the actor: individual affirmation and collective integration.
L’événement Stage théâtre enfant Du Je au Nous . création de personnages et travail sur le choeur Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-27 par Valence Romans Tourisme