Beaulieu-lès-Loches

Stage théâtre enfants

Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – EUR

80

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:30:00

fin : 2026-04-17 14:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Un stage pour inventer une histoire !

Pour vivre l’aventure folle des personnages et de leurs émotions… Se transformer, se costumer, dialoguer… Bref, s’amuser !

Prévoir un panier repas.

Restitution le 17 avril à 18h. Enfants de 6 à 11 ans.

Un stage pour inventer une histoire !

Pour vivre l’aventure folle des personnages et de leurs émotions… Se transformer, se costumer, dialoguer… Bref, s’amuser !

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Restitution le 17 avril à 18h. Enfants de 6 à 11 ans. 80 .

Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 67 45 86 22 contact.france@bodobodoproduction.com

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English :

A workshop to invent a story!

Experience the wild adventure of characters and their emotions… Transformations, costumes, dialogues… In short, have fun!

Bring a packed lunch.

Restitution on April 17 at 6pm. Children aged 6 to 11.

L’événement Stage théâtre enfants Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire