Stage théâtre enfants Beaulieu-lès-Loches
Stage théâtre enfants Beaulieu-lès-Loches lundi 13 avril 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Stage théâtre enfants
Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : 80 – 80 – EUR
80
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:30:00
fin : 2026-04-17 14:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Un stage pour inventer une histoire !
Pour vivre l’aventure folle des personnages et de leurs émotions… Se transformer, se costumer, dialoguer… Bref, s’amuser !
Prévoir un panier repas.
Restitution le 17 avril à 18h. Enfants de 6 à 11 ans.
Un stage pour inventer une histoire !
Pour vivre l’aventure folle des personnages et de leurs émotions… Se transformer, se costumer, dialoguer… Bref, s’amuser !
Prévoir un panier repas.
Restitution le 17 avril à 18h. Enfants de 6 à 11 ans. 80 .
Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 67 45 86 22 contact.france@bodobodoproduction.com
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English :
A workshop to invent a story!
Experience the wild adventure of characters and their emotions… Transformations, costumes, dialogues… In short, have fun!
Bring a packed lunch.
Restitution on April 17 at 6pm. Children aged 6 to 11.
L’événement Stage théâtre enfants Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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