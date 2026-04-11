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Stage théâtre enfants Beaulieu-lès-Loches

Stage théâtre enfants Beaulieu-lès-Loches

Stage théâtre enfants Beaulieu-lès-Loches lundi 13 avril 2026.

Adresse : Cour des Templiers

Ville : 37600 Beaulieu-lès-Loches

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 80 80 80 Tarif enfant

Beaulieu-lès-Loches

Stage théâtre enfants

Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – EUR
80
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:30:00
fin : 2026-04-17 14:30:00

Date(s) :
2026-04-13

Un stage pour inventer une histoire !
Pour vivre l’aventure folle des personnages et de leurs émotions… Se transformer, se costumer, dialoguer… Bref, s’amuser !
Prévoir un panier repas.
Restitution le 17 avril à 18h. Enfants de 6 à 11 ans.
Un stage pour inventer une histoire !
Pour vivre l’aventure folle des personnages et de leurs émotions… Se transformer, se costumer, dialoguer… Bref, s’amuser !
Prévoir un panier repas.
Restitution le 17 avril à 18h. Enfants de 6 à 11 ans. 80  .

Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 67 45 86 22  contact.france@bodobodoproduction.com

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English :

A workshop to invent a story!
Experience the wild adventure of characters and their emotions… Transformations, costumes, dialogues… In short, have fun!
Bring a packed lunch.
Restitution on April 17 at 6pm. Children aged 6 to 11.

L’événement Stage théâtre enfants Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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