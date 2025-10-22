STAGE THÉÂTRE ENFANTS FOYER RURAL Grenade

STAGE THÉÂTRE ENFANTS

FOYER RURAL 26A Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 95 – 95 – 100 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-24

Offrez à votre enfant une immersion totale dans le monde du spectacle vivant avec un stage de théâtre créatif et ludique, organisé au Foyer Rural de Grenade du 22 au 24 octobre. Ce stage s’adresse aux jeunes de 8 à 15 ans, débutants ou déjà passionnés.

Au programme exploration des émotions à travers le corps et la voix, improvisation, création de personnages, mise en scène, déguisements, fabrication de décors et invention collective d’histoires. Les participants apprendront à s’exprimer, à coopérer et à libérer leur créativité dans une ambiance bienveillante, sous la direction de Nathalie, intervenante dynamique et expérimentée. En fin de stage, un spectacle est présenté, fruit du travail de tout le groupe. Un espace repas avec frigo et micro-ondes est mis à disposition.

Ce stage est une excellente opportunité pour les enfants et ados de gagner en confiance, de s’amuser et de créer ensemble un vrai moment de théâtre. Nombre de places limité, Inscription conseillée. 95 .

FOYER RURAL 26A Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

Treat your child to total immersion in the world of live performance with a creative and fun theater workshop, organized at the Foyer Rural de Grenade from October 22 to 24. This course is aimed at young people aged 8 to 15, whether beginners or already passionate about theater.

German :

Schenken Sie Ihrem Kind einen Einblick in die Welt der darstellenden Künste mit einem kreativen und spielerischen Theaterkurs, der vom 22. bis 24. Oktober im Foyer Rural von Grenada organisiert wird. Dieser Workshop richtet sich an Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren, die entweder Anfänger sind oder sich bereits für Theater begeistern können.

Italiano :

Date ai vostri figli la possibilità di immergersi nel mondo dello spettacolo dal vivo con un corso di teatro creativo e divertente, organizzato dal Foyer Rural de Grenade dal 22 al 24 ottobre. Il corso è rivolto ai giovani dagli 8 ai 15 anni, principianti o già appassionati di teatro.

Espanol :

Dé a su hijo la oportunidad de sumergirse en el mundo del espectáculo en vivo con un curso de teatro creativo y divertido, organizado por el Foyer Rural de Grenade del 22 al 24 de octubre. Este curso está dirigido a jóvenes de 8 a 15 años, principiantes o ya apasionados por el teatro.

