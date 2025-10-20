Stage théâtre et boxe Conservatoire Bellevue Nantes

Stage théâtre et boxe Conservatoire Bellevue Nantes lundi 20 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-20 10:00 – 13:00

Gratuit : non 70 € / Dispositif Carte Blanche à 30 €

Allier l’art de la scène et l’art du ring : c’est l’expérience singulière que propose ce stage de théâtre ouvert aux jeunes de 15 à 19 ans, résidant à Nantes et dans la Métropole nantaise. Une semaine pour découvrir comment la boxe et le théâtre mobilisent le corps, l’esprit et le collectif.Boxe et théâtre ? Et oui ! Ces deux arts partagent beaucoup de points communs : le goût de la prise de risque et le dépassement de sa peur, la confiance en soi, le lien à l’autre et l’importance du collectif, la concentration et l’éveil de ses instincts par le lâcher prise, l’ancrage dans son corps et l’engagement physique, et surtout le plaisir de jouer, au sens premier du terme !Dans un climat bienveillant et ludique, nous aborderons les bases du théâtre : la voix, le rapport à l’autre et au groupe, le rapport à l’espace, et l’approche du texte avec des extraits de théâtre jeune public contemporain qui – comme la boxe – demandent un engagement du corps et de l’esprit !Pour qui ? de 15 à 19 ans, résidant à Nantes ou dans la Métropole nantaise, et ayant le désir de faire du théâtre.Avec qui ? Pauline Bourse et Patrick Moussa BouhPré-inscriptions en ligne du 1er au 12 octobre 2025

Conservatoire Bellevue Nantes 44100

https://conservatoire.nantes.fr/actualites/stage-theatre-et-boxe/