Stage théâtre et boxe Conservatoire Bellevue Nantes

Allier l’art de la scène et l’art du ring : c’est l’expérience singulière que propose ce stage de théâtre ouvert aux jeunes de 15 à 19 ans, résidant à Nantes et dans la Métropole nantaise. Une semaine pour découvrir comment la boxe et le théâtre mobilisent le corps, l’esprit et le collectif.Boxe et théâtre ? Et oui ! Ces deux arts partagent beaucoup de points communs : le goût de la prise de risque et le dépassement de sa peur, la confiance en soi, le lien à l’autre et l’importance du collectif, la concentration et l’éveil de ses instincts par le lâcher prise, l’ancrage dans son corps et l’engagement physique, et surtout le plaisir de jouer, au sens premier du terme !Dans un climat bienveillant et ludique, nous aborderons les bases du théâtre : la voix, le rapport à l’autre et au groupe, le rapport à l’espace, et l’approche du texte avec des extraits de théâtre jeune public contemporain qui – comme la boxe – demandent un engagement du corps et de l’esprit !Pour qui ? de 15 à 19 ans, résidant à Nantes ou dans la Métropole nantaise, et ayant le désir de faire du théâtre.Avec qui ? Pauline Bourse et Patrick Moussa BouhOù ? Conservatoire~Bellevue : 45 boulevard Jean-Moulin, 44100 Nantes44 Bellevue Boxing Club – Complexe Sportif Bellevue Daniel Praud : 21 Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes Tarifs : 70 € / dispositif carte blanche 30 €. Le stage doit être suivi en intégralité – pas de possibilité de présence uniquement à la journée.Précisions tenues : tenue et chaussures de sport pour la boxe (possibilité de douche au gymnase, collectives non mixtes) ; Tenue souple et confortable pour le théâtre.Restauration : Il n’y a pas de possibilité de restauration sur place et la pause déjeuner ne pourra pas être encadrée par les intervenants (pause déjeuner donc sous la responsabilité des parents ou des représentants légaux).Pré-inscriptions en ligne à partir du 5 janvier 2026./////////INTERVENANTSPauline BoursePauline Bourse est metteuse en scène et professeure diplômée d’état de théâtre au conservatoire de Nantes et auprès de nombreux amateurs. Passionnée par la transmission, elle considère la pratique du théâtre comme une ouverture aux autres et au monde, un endroit de joie, de collectif et de confiance. Elle pratique aussi la boxe thaïlandaise en amateure ce qui lui fait un bien fou et est aussi très rigolo ! Patrick Moussa BouhPatrick Moussa Bouh est un éducateur passionné avec plus de 15 ans d’expérience dans les sports de contact, notamment la boxe anglaise. En plus d’être entraîneur, il est également arbitre inter-régional en compétition officielle. Titulaire d’un BPJEPS et d’un diplôme d’État, il propose des cours adaptés à tous les niveaux de façon à permettre à tous de s’épanouir dans le respect de ses partenaires et des valeurs portées par son sport.

