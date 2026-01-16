Stage Théâtre et cinéma Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Entre théâtre et cinéma, il n’y a qu’un pas. De la scène à l’écran viens explorer toutes les facettes de ton jeu d’acteur.

N’hésitez pas à inscrire votre enfant/ado pour une semaine inoubliable de créativité et d’amusement !

Stage théâtre et Cinéma : jeux d’acteurs, improvisations, découverte des personnages, mise en scène.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

2,70 euros de l’heure.

Public jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T11:30:00+01:00

fin : 2026-02-27T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T10:30:00+02:00_2026-02-23T12:30:00+02:00;2026-02-24T10:30:00+02:00_2026-02-24T12:30:00+02:00;2026-02-25T10:30:00+02:00_2026-02-25T12:30:00+02:00;2026-02-26T10:30:00+02:00_2026-02-26T12:30:00+02:00;2026-02-27T10:30:00+02:00_2026-02-27T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire

