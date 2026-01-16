Stage Théâtre et cinéma Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Stage Théâtre et cinéma Centre Paris Anim' Rébeval PARIS

Stage Théâtre et cinéma Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 23 février 2026.

  • Entre théâtre et cinéma, il n’y a qu’un pas. De la scène à l’écran viens explorer toutes les facettes de ton jeu d’acteur.

N’hésitez pas à inscrire votre enfant/ado pour une semaine inoubliable de créativité et d’amusement !

Stage théâtre et Cinéma : jeux d’acteurs, improvisations, découverte des personnages, mise en scène.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant

2,70 euros de l’heure.

Public jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T11:30:00+01:00
fin : 2026-02-27T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T10:30:00+02:00_2026-02-23T12:30:00+02:00;2026-02-24T10:30:00+02:00_2026-02-24T12:30:00+02:00;2026-02-25T10:30:00+02:00_2026-02-25T12:30:00+02:00;2026-02-26T10:30:00+02:00_2026-02-26T12:30:00+02:00;2026-02-27T10:30:00+02:00_2026-02-27T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval  75019 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire