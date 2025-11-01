Stage Théâtre et Expression corporelle Argentat-sur-Dordogne
Stage Théâtre et Expression corporelle
14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-02
2025-11-01
Un stage animé par Pauline Bouaniche, art-thérapeute, pour explorer l’expression corporelle et théâtrale. Destiné aux adultes dès 16 ans, ce stage permet de développer sa créativité et son expression personnelle dans une ambiance bienveillante. .
14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 71 82 paulineb@latelier-cet.com
