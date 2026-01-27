Stage théâtre et musique Atelier de l’Exil Lons-le-Saunier
Atelier de l’Exil 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 14:00:00
fin : 2026-02-13 17:30:00
Date(s) :
2026-02-09
Avec Françoise Bénéjam et Michel Beuret, pour les enfants de 9 à 17 ans, tous les jours de 14h à 17h30. La pratique artistique comme épanouissement et découverte de soi. Les objectifs sont se détendre, être réceptif, réactif, vaincre ses inhibitions, apprendre, et se faire plaisir! Tarif: 80€ + 15€ d’adhésion obligatoire à l’association. .
Atelier de l’Exil 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 13 79 atelier.exil@gmail.com
