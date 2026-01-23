Stage Théâtre Improvisation 11-15 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Stage Théâtre Improvisation 11-15 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS lundi 23 février 2026.
L’objectif pour les jeunes sera développer la confiance en soi, stimuler l’imagination en soi et la créativité, apprendre à écouter et coopérer, oser s’exprimer devant les autres et surtout découvrir les bases de l’improvisation théâtrale.
L’idée finale est une restitution participative où les parents donneront un mot et les élèves devront improviser dessus.
Un stage de théâtre pour les jeunes de 11-15 ans qui pourront apprendre l’improvisation dans une ambiance conviviale, bienveillante et stimulante
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h00 à 16h30
payant Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T16:00:00+01:00
fin : 2026-02-27T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T15:00:00+02:00_2026-02-23T16:30:00+02:00;2026-02-24T15:00:00+02:00_2026-02-24T16:30:00+02:00;2026-02-25T15:00:00+02:00_2026-02-25T16:30:00+02:00;2026-02-26T15:00:00+02:00_2026-02-26T16:30:00+02:00;2026-02-27T15:00:00+02:00_2026-02-27T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Point du Jour et trouvez le meilleur itinéraire