Stage théâtre improvisation et éloquence hiver Espace Jemmapes Paris
Stage théâtre improvisation et éloquence hiver Espace Jemmapes Paris lundi 23 février 2026.
Un stage On stage
Deviens un pro en impro Improvisation, improvise à fond !
J’ai mention impro
Vise l’impro
Il faut savoir improviser
Jeux thèmes impro.
Animé par Franck
Prendre confiance en soi, ça ne s’improvise pas, ça se travaille, et le mieux est de le faire en s’amusant . Le stage va t’initier aux techniques de l’improvisation théâtrale.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
payant
40,50 euros
(+ 5 euros lors de la première inscription).
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 17 ans.
Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-impro-hiver +33148033322 info-ej@crl10.net
