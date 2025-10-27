Stage Théâtre jeunesse avec la Compagnie La Bao Acou Ty Jean Foucat Plouaret
Ty Jean Foucat Rue Berthelot Plouaret Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-27 10:00:00
fin : 2025-10-31 17:30:00
2025-10-27
Stage théâtre avec la Compagnie Bao Acou
Autour de la nouvelle “Matin Brun” de Franck Pavloff
Pour les jeunes de 11 à 17 ans
Pendant 5 jours, les jeunes seront accompagnés par la compagnie Bao Acou pour travailler sur l’adaptation théâtrale de la célèbre nouvelle Matin Brun, un texte court, percutant et toujours d’actualité.
Un récit qui questionne la liberté, la pensée unique et l’importance de résister.
Restitution publique
Jeudi 30 octobre à 18h30
Salle Ti Jean Foucat Plouaret
Présentation du travail des jeunes devant leurs proches.
Une expérience artistique et citoyenne, où théâtre rime avec engagement et créativité. .
Ty Jean Foucat Rue Berthelot Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 80 25 12
