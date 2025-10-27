Stage Théâtre jeunesse avec la Compagnie La Bao Acou Ty Jean Foucat Plouaret

Stage Théâtre jeunesse avec la Compagnie La Bao Acou

Ty Jean Foucat Rue Berthelot Plouaret Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-27 10:00:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

2025-10-27

Stage théâtre avec la Compagnie Bao Acou

Autour de la nouvelle “Matin Brun” de Franck Pavloff

Pour les jeunes de 11 à 17 ans

Pendant 5 jours, les jeunes seront accompagnés par la compagnie Bao Acou pour travailler sur l’adaptation théâtrale de la célèbre nouvelle Matin Brun, un texte court, percutant et toujours d’actualité.

Un récit qui questionne la liberté, la pensée unique et l’importance de résister.

Restitution publique

Jeudi 30 octobre à 18h30

Salle Ti Jean Foucat Plouaret

Présentation du travail des jeunes devant leurs proches.

Une expérience artistique et citoyenne, où théâtre rime avec engagement et créativité. .

Ty Jean Foucat Rue Berthelot Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 80 25 12

