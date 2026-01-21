Les enfants entrent dans une académie secrète où chacun découvre un pouvoir.

Mais un problème survient : les pouvoirs ne fonctionnent pas comme prévu…

Les enfants sont invités à entrer dans une histoire et à la jouer. Une aventure à vivre ensemble.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 15h00

payant Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



