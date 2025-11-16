Stage théâtre Le Rire dans tous ses états ! 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche
Stage théâtre Le Rire dans tous ses états ! 7/14 ans
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Programme du stage Faire rire avec le corps, la voix, le texte, la situation…
Jeux théâtraux autour des différents types de comique.
Création d’un petit spectacle.
Choix des costumes et répétition.
Présentation devant les familles en fin d’après-midi. .
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com
