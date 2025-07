STAGE THÉÂTRE MARIONNETTE ENFANTS MAISON GARONNE Cazères

stages théâtre & marionnettes

enfants à partir de 6 ans

7 et 8 août de 10h à 16h

à la Maison Garonne (Cazères)

Tarif 50€ jour + 8€/adhésion

pique-nique à fournir

Contact & inscriptions atelier.bouillondeculture@gmail.com 06.11.48.79.69

– Initiation au jeu théâtral (Jeux en groupe travail du corps et de la voix Jeux de scène et improvisations)

– Découverte de la marionnette (Initiation à la manipulation création de scénettes)

– Construction de marionnettes

English :

theater & puppetry workshops

children from age 6

august 7 and 8 from 10am to 4pm

at Maison Garonne (Cazères)

Price: 50? day + 8?/membership

picnic to be provided

Contact & registration: atelier.bouillondeculture@gmail.com 06.11.48.79.69

German :

praktika Theater & Marionetten

kinder ab 6 Jahren

7. und 8. August von 10 bis 16 Uhr

im Haus Garonne (Cazères)

Preis: 50 Euro pro Tag + 8 Euro pro Mitgliedschaft

picknick muss mitgebracht werden

Kontakt & Anmeldung: atelier.bouillondeculture@gmail.com 06.11.48.79.69

Italiano :

corsi di teatro e burattini

bambini dai 6 anni in su

7 e 8 agosto dalle 10.00 alle 16.00

presso la Maison Garonne (Cazères)

Prezzo: 50€ al giorno + 8€ di iscrizione

picnic da fornire

Contatti e iscrizioni: atelier.bouillondeculture@gmail.com 06.11.48.79.69

Espanol :

cursos de teatro y marionetas

niños a partir de 6 años

7 y 8 de agosto de 10.00 a 16.00 horas

en la Maison Garonne (Cazères)

Precio: 50 euros al día + 8 euros de cuota de socio

picnic a cargo del alumno

Contacto e inscripción: atelier.bouillondeculture@gmail.com 06.11.48.79.69

