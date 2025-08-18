Stage théâtre Salle des fêtes Moulins

Stage théâtre Salle des fêtes Moulins lundi 18 août 2025.

Stage théâtre

Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-18

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-18

Stage de théâtre musical par la Compagnie Les Stellaires.

.

Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 24 30 86 les_stellaires_cie@yahoo.com

English :

Musical theater workshop by Compagnie Les Stellaires.

German :

Musiktheaterpraktikum der Compagnie Les Stellaires.

Italiano :

Laboratorio di teatro musicale a cura della Compagnie Les Stellaires.

Espanol :

Taller de teatro musical a cargo de la Compagnie Les Stellaires.

L’événement Stage théâtre Moulins a été mis à jour le 2025-07-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région