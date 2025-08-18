Stage théâtre Salle des fêtes Moulins
Stage théâtre Salle des fêtes Moulins lundi 18 août 2025.
Stage théâtre
Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-18
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-18
Stage de théâtre musical par la Compagnie Les Stellaires.
Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 24 30 86 les_stellaires_cie@yahoo.com
English :
Musical theater workshop by Compagnie Les Stellaires.
German :
Musiktheaterpraktikum der Compagnie Les Stellaires.
Italiano :
Laboratorio di teatro musicale a cura della Compagnie Les Stellaires.
Espanol :
Taller de teatro musical a cargo de la Compagnie Les Stellaires.
